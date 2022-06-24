Окупанти готуються красти новий врожай, - мер Мелітополя Федоров

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Вже близько як півтора місяця рашисти почали викрадати наше зерно з елеваторів. Спочатку вони масово вивозили автівками, від 30 до 50 автівок виїжджало щодня, відповідно, близько однієї тисячі тонн зерна викрали з Мелітополя. Сьогодні вони вже використовують залізну дорогу і вже вагонами вивозять українське зерно", - зазначив Федоров.

Міський голова зауважив, що ще немає підтвердження, що дійсно з порту Бердянська почали відходити кораблі з українським зерном, але зрозуміло, що це зовсім скоро може розпочатися.

"Вони сьогодні крадуть і готуються красти новий врожай. Про це вже відкрито говорять нашим фермерам, що окупанти будуть викупати весь врожай. Ми чітко розуміємо, що викупати – це номінальне слово. Будуть його відбирати за ціною менше, ніж собівартість цього врожаю і ті умови, які вони озвучують. Тож крадуть зерно масово", – підкреслив Іван Федоров.

Федоров додав, якщо три тижні тому говорили про півмільйона тонн вивезеного зерна окупантами з тимчасово окупованих територій, то сьогодні ця цифра вдвічі більше.

2 червня в Офісі генерального прокурора України заявили, що розпочато розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим

7 червня псевдоочільник Запорізької області визнав, що Росія краде українське зерно

20 червня очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що Росія прагне відновити роботу портів Херсона і Скадовська, щоб вивозити крадене зерно

Також прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим

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