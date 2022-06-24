Окупанти готуються красти новий врожай, - мер Мелітополя Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що загарбники відкрито говорять українським фермерам про викуп цьогорічного зерна, а точніше будуть відбирати за ціною менше, ніж собівартість цього врожаю
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Вже близько як півтора місяця рашисти почали викрадати наше зерно з елеваторів. Спочатку вони масово вивозили автівками, від 30 до 50 автівок виїжджало щодня, відповідно, близько однієї тисячі тонн зерна викрали з Мелітополя. Сьогодні вони вже використовують залізну дорогу і вже вагонами вивозять українське зерно", - зазначив Федоров.
Міський голова зауважив, що ще немає підтвердження, що дійсно з порту Бердянська почали відходити кораблі з українським зерном, але зрозуміло, що це зовсім скоро може розпочатися.
"Вони сьогодні крадуть і готуються красти новий врожай. Про це вже відкрито говорять нашим фермерам, що окупанти будуть викупати весь врожай. Ми чітко розуміємо, що викупати – це номінальне слово. Будуть його відбирати за ціною менше, ніж собівартість цього врожаю і ті умови, які вони озвучують. Тож крадуть зерно масово", – підкреслив Іван Федоров.
Федоров додав, якщо три тижні тому говорили про півмільйона тонн вивезеного зерна окупантами з тимчасово окупованих територій, то сьогодні ця цифра вдвічі більше.
- 2 червня в Офісі генерального прокурора України заявили, що розпочато розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим
- 7 червня псевдоочільник Запорізької області визнав, що Росія краде українське зерно
- 20 червня очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що Росія прагне відновити роботу портів Херсона і Скадовська, щоб вивозити крадене зерно
- Також прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе