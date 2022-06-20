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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти інтенсивно застосовують авіацію на Донбасі, ведуться бої за контроль над Сєверодонецьком, - Генштаб

Окупанти інтенсивно застосовують авіацію на Донбасі, ведуться бої за контроль над Сєверодонецьком, - Генштаб

20 червня, 2022 понедiлок
07:31
війна з Росією На фото зруйнована будівля кінотеатру

Російські загарбники завдали інтенсивних авіаударів на Донецькому, Сєверодонецькому, Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію.

"На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк", – йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку, протягом доби, ворог здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Окупанти завдали авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На Слов’янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля  та Долина.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках намагається не допустити перегрупування підрозділів наших військ. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування Сил оборони до Державного кордону України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація значних змін не зазнала.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.

В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

В готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування.

  • Станом на 19 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в росіян не вистачає сил для просування у Сєверодонецьку, успішні контратаки ЗСУ змушують окупантів укріплюватись.

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