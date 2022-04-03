Окупанти кожні 10 хвилин обстрілють Рубіжне попри домовленість про режим "тиші" для евакуації, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



""Режим тиші": у південній частині Рубіжного вибухи чутно кожні десять хвилин. Саме звідти ми намагаємося вивезти людей. "Гуманітарний коридор" погоджений, але "режиму тиші" росіяни не дотримуються. Обстріли цього району відбуваються з вечора. В центральній частині міста триває. Тим не менше, ми евакуйовуємо рубіжан, допоки залишається така можливість. Завозимо гуманітарну, питну і технічну воду. Намагаємося полагодити комунікації. Під таким вогнем доводиться працювати й комунальникам", - наголосив він.



Сергій Гайдай зауважив, що ремонтні бригади лагодять пошкоджену російськими обстрілами газотранспортну інфраструктуру. Однак газопостачання не мають 36 населених пунктів (близько 116 900 абонентів), з них 29 повністю та 7 частково.



Унаслідок численних проривів мереж і знеструмлення насосних станцій водопостачання відсутнє в Рубіжному, Нижньому, Нижньому-1, Новотошківському й Попасній. Частково без води залишаються Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

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