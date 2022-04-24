Окупанти минулої доби обстрілювали села на Запоріжжі з літака, танка, "града" та артилерії
Протягом суботи, 23 квітня, військові РФ вели обстріли по населених пунктах у Запорізькій області із застосуванням літака Су-24, танка, "града", ствольної артилерії, 120-міліметрових мінометів та крупнокаліберних кулеметів
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Укрінформ.
Загарбники вели обстріли за наступними напрямками: Гуляйпільське, Новоданилівка, Кам’янське, Григорівка, Времівка, Мала Токмачка, Малинівка, Павлівка, Малі Щербаки, Темирівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Новопіль, Полтавка, Новоандріївка.
Зазначають, що окупанти не полишають спроб проводити наступальні дії в східних районах області. Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли відбуваються в районі Гуляйполя та у напрямку межі з Донецькою областю. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону.
- Російські окупанти планують у Запорізькій області проводити провокації з метою звинувачення українських воїнів. Жителі Бердянська отримують повідомлення, що ЗСУ нібито готують обстріли.
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