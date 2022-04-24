Окупанти минулої доби обстрілювали села на Запоріжжі з літака, танка, "града" та артилерії

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Укрінформ.

Загарбники вели обстріли за наступними напрямками: Гуляйпільське, Новоданилівка, Кам’янське, Григорівка, Времівка, Мала Токмачка, Малинівка, Павлівка, Малі Щербаки, Темирівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Новопіль, Полтавка, Новоандріївка.

"Завдаючи ракетних та артилерійських ударів, ворог знищує цивільну інфраструктуру, житлові будинки, шляхи сполучень, електростанції та постійно ставить під загрозу життя цивільних громадян", – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що окупанти не полишають спроб проводити наступальні дії в східних районах області. Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли відбуваються в районі Гуляйполя та у напрямку межі з Донецькою областю. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону.