На Запоріжжі окупанти готують провокації з метою звинувачення українських військових

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Жителі Бердянська повідомляють, що на їх телеграм-канали починають надходити повідомлення з російських номерів з текстом про те, що ЗСУ нібито готують обстріли і бомбардування мирних населених пунктів району", – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначають, що таким чином, можна говорити про те, що росіяни планують провокації з метою звинуватити українських воїнів. В дописі наголошують, що українська армія ніколи не атакувала і не буде атакувати, якщо є хоча б найменша загроза життю або здоров'ю мирного населення.

Також військовій адміністрації стало відомо, що у Бердянську окупанти крім огляду автомобілів, тепер почали зупиняти і пішоходів. Росіяни перевіряють документи і переписують паспортні дані, оглядають речі, обстежують тіла українців на наявність татуювань.

Раніше повідомляли, що російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя використовують терористичні методи, відбираючи у місцевих їх власність, поширюючи фейки про бажання громадян увійти до складу РФ та повертаючи "радянське минуле".