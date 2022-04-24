На Запоріжжі окупанти готують провокації з метою звинувачення українських військових
Російські окупанти планують у Запорізькій області проводити провокації з метою звинувачення українських воїнів. Жителі Бердянська отримують повідомлення, що ЗСУ нібито готують обстріли
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Жителі Бердянська повідомляють, що на їх телеграм-канали починають надходити повідомлення з російських номерів з текстом про те, що ЗСУ нібито готують обстріли і бомбардування мирних населених пунктів району", – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначають, що таким чином, можна говорити про те, що росіяни планують провокації з метою звинуватити українських воїнів. В дописі наголошують, що українська армія ніколи не атакувала і не буде атакувати, якщо є хоча б найменша загроза життю або здоров'ю мирного населення.
Також військовій адміністрації стало відомо, що у Бердянську окупанти крім огляду автомобілів, тепер почали зупиняти і пішоходів. Росіяни перевіряють документи і переписують паспортні дані, оглядають речі, обстежують тіла українців на наявність татуювань.
- Раніше повідомляли, що російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя використовують терористичні методи, відбираючи у місцевих їх власність, поширюючи фейки про бажання громадян увійти до складу РФ та повертаючи "радянське минуле".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе