Про це в ефірі телемарафону 30 червня сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Коментуючи річницю звільнення Зміїного, вона анонсувала новий "жест доброї волі". Так росіяни свого часу назвали свою ганебну втечу з острова.

"Кожен такий "жест доброї волі", який росіяни демонстрували вже неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати "жестів доброї волі". Якщо не дочекаємось, то доженемо", - сказала речниця.

При цьому щодо звільнення ЗАЕС Гуменюк жодних прогнозів дати не може.

"Цілком імовірно, що відведення військ може бути провокацією, тому ми ретельно стежимо і реагуємо адекватно", - сказала вона.