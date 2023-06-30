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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк

30 червня, 2023 п'ятниця
16:28
Війна з Росією Наталія Гуменюк

ЗСУ продовжують тиск на окупантів на півдні України. Не виключено, що російська окупаційна армія незабаром здійснить черговий "жест доброї волі"

Про це в ефірі телемарафону 30 червня сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Коментуючи річницю звільнення Зміїного, вона анонсувала новий "жест доброї волі". Так росіяни свого часу назвали свою ганебну втечу з острова.

"Кожен такий "жест доброї волі", який росіяни демонстрували вже неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати "жестів доброї волі". Якщо не дочекаємось, то доженемо", - сказала речниця.

При цьому щодо звільнення ЗАЕС Гуменюк жодних прогнозів дати не може.

"Цілком імовірно, що відведення військ може бути провокацією, тому ми ретельно стежимо і реагуємо адекватно", - сказала вона.

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