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"Новий рівень жесту доброї волі": Литва у річницю звільнення Зміїного закликала армію РФ покинути Україну

30 червня, 2023 п'ятниця
14:03
Війна з Росією Литва прапор

У п'ятницю, 30 червня, на річницю звільнення острова Зміїного від російських окупантів, Литва закликала РФ повторити "жест доброї волі" та вивести війська з України

Про це представництво країни пише у twitter.

Литва пропонує Росії вийти "на новий рівень жесту доброї волі" та наводить скріншот минулорічного повідомлення міноборони РФ про "завершення виконання задач" на Зміїному.

"З нагоди першої річниці визволення острова Зміїний захисниками України ми закликаємо Росію перейти на наступний рівень своєї методики "жесту доброї волі" і забратися з усієї території України. Зараз!", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про деокупацію острова Зміїний

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ Нептун.

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.

Литва
Острів Зміїний
деокупація України
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