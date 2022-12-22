Окупанти на 22 грудня запланували "евакуацію" з Каховки, - депутат облради
Загарбники запланували на 22 грудня "евакуацію" людей з Каховки та Нової Каховки
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у фейсбук.
"На 22 грудня окупанти запланували "евакуацію" людей з Каховки та Нової Каховки. Тому й обстрілюють міста — таким чином змушуючи людей виїхати", - йдеться в повідомленні.
- У Гентабі ЗСУ заявили, що росіяни переміщують свої окремі підрозділи та відводять частину військ з Каховки та Нової Каховки, що на Херсонщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 41.17Продаж 42.1
- Актуальне
- Важливе