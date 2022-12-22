Окупанти на 22 грудня запланували "евакуацію" з Каховки, - депутат облради

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у фейсбук.

"На 22 грудня окупанти запланували "евакуацію" людей з Каховки та Нової Каховки. Тому й обстрілюють міста — таким чином змушуючи людей виїхати", - йдеться в повідомленні.

У Гентабі ЗСУ заявили, що росіяни переміщують свої окремі підрозділи та відводять частину військ з Каховки та Нової Каховки, що на Херсонщині.

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