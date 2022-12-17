Війська РФ частково відводять підрозділи з Каховки та Нової Каховки

Про це поінформували в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що військові РФ передислоковують власні окремі підрозділи та відводять частину військ з Херсонської області, а саме: населених пунктів Каховка та Нова Каховка в район селища міського типу Нижні Сірогози.

"Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому, лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, 15 грудня офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук в етері Еспресо висловив думку, що позбавлення ворога сухопутного коридору в Криму та на частині Херсонщини й у Запорізькій області значно послабить здатність військ РФ до системного ведення бойових дій.

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