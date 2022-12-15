Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Важливо позбавити ворога сухопутного коридору, який забезпечує південне угруповання, що дислокується у Криму та на частині Херсонщини й у Запорізькій області. Якщо ми почнемо робити операції, що розсікають та руйнують вороже забезпечення - це кардинально ослабить здатність військ РФ до системного ведення бойових дій", - пояснив Тетерук.

Офіцер також додав, що Генеральний штаб України не буде ділитися своїм задумом щодо наступальних операцій.

"Будь-яка операція з боку ЗСУ, яка дозволить перерізати потужні логістичні шляхи противника, буде надзвичайно важлива для нас. Генеральний штаб України не буде ділитися своїм задумом, щоб план був незрозумілим для ворога. Наступальна операція з боку ЗСУ, яка зруйнує логістичні шляхи ворога, матиме потужний ефект щодо визволення України", - підкреслив Тетерук.

Ворог продовжує використовувати українську інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях України для надання меддопомоги пораненим солдатам

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що керівництву РФ важливіше утримати Крим, ніж окупований Схід України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb