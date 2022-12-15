Важливо позбавити ворога сухопутного коридору, який забезпечує південне угруповання, - Тетерук
Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук вважає, що будь-яка наступальна операція ЗСУ, яка зруйнує логістичні шляхи ворога, матиме потужний ефект щодо визволення України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Важливо позбавити ворога сухопутного коридору, який забезпечує південне угруповання, що дислокується у Криму та на частині Херсонщини й у Запорізькій області. Якщо ми почнемо робити операції, що розсікають та руйнують вороже забезпечення - це кардинально ослабить здатність військ РФ до системного ведення бойових дій", - пояснив Тетерук.
Офіцер також додав, що Генеральний штаб України не буде ділитися своїм задумом щодо наступальних операцій.
"Будь-яка операція з боку ЗСУ, яка дозволить перерізати потужні логістичні шляхи противника, буде надзвичайно важлива для нас. Генеральний штаб України не буде ділитися своїм задумом, щоб план був незрозумілим для ворога. Наступальна операція з боку ЗСУ, яка зруйнує логістичні шляхи ворога, матиме потужний ефект щодо визволення України", - підкреслив Тетерук.
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