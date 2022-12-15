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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Важливо позбавити ворога сухопутного коридору, який забезпечує південне угруповання, - Тетерук
Ексклюзив

Важливо позбавити ворога сухопутного коридору, який забезпечує південне угруповання, - Тетерук

15 грудня, 2022 четвер
14:47
війна з Росією карта бойових дій

Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук вважає, що будь-яка наступальна операція ЗСУ, яка зруйнує логістичні шляхи ворога, матиме потужний ефект щодо визволення України

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Важливо позбавити ворога сухопутного коридору, який забезпечує південне угруповання, що дислокується у Криму та на частині Херсонщини й у Запорізькій області. Якщо ми почнемо робити операції, що розсікають та руйнують вороже забезпечення - це кардинально ослабить здатність військ РФ до системного ведення бойових дій", - пояснив Тетерук.

Офіцер також додав, що Генеральний штаб України не буде ділитися своїм задумом щодо наступальних операцій.

"Будь-яка операція з боку ЗСУ, яка дозволить перерізати потужні логістичні шляхи противника, буде надзвичайно важлива для нас. Генеральний штаб України не буде ділитися своїм задумом, щоб план був незрозумілим для ворога. Наступальна операція з боку ЗСУ, яка зруйнує логістичні шляхи ворога, матиме потужний ефект щодо визволення України", - підкреслив Тетерук.

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