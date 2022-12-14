Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мелітополь - це важливий логістичний вузол, який сполучає противника між окупованим Кримом та Донбасом. У росіян занадто багато там транспортних комунікацій. Якщо обвалити залізничне та автомобільне сполучення, у росіян можуть початися специфічні каскадні процеси. Зараз єдина логістична артерія, яка може забезпечувати ворога - це з Донбасу до Мелітополя залізницею з Донецька, або з Маріуполя до Волновахи", - зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, Кримський міст зараз фактично виведено з ладу, там навіть порожні вантажівки не пропускають.

"Якщо транспортні комунікації на Мелітопольщині будуть перерізані, у росіян виникнуть проблеми постачання зброї, пального та провізії на Запорізький напрямок. Для росіян важливіше утримати Крим, ніж Схід України. І питання відкрите, як вони збираються утримувати Крим в таких умовах. Зараз ЗСУ зупиняють окупантів під Бахмутом та на Луганщині. Допускаю, що сухопутний наступ ЗСУ на Мелітополь почнеться після зупинення ворога на Сході", - підкреслив Киричевський.

У вівторок, 13 грудня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, за свідченнями місцевих, є жертви

У Новоайдарі Збройні Сили України знищили 15 росіян, а на Запоріжжі - склад боєприпасів та поранили близько 100 окупантів

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