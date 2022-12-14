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Війна з Росією: хроніка
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Українські воїни знищили понад 15 російських солдатів на Луганщині та поранили до 100 - на Запоріжжі

14 грудня, 2022 середа
08:47
війна з Росією ЗСУ

У Новоайдарі Збройні Сили України знищили 15 росіян, а на Запоріжжі - склад боєприпасів та поранили близько 100 окупантів

Про це у ранковому зведенні 14 грудня передає Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, у звʼязку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим указом окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ.

Генштаб підтверджує, що в ніч з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області, знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. 

А в Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів.

  • Нагадаємо, українські захисники за 13 грудня успішно відбили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

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Росія
Луганськ
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Запорізька область
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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