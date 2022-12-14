Українські воїни знищили понад 15 російських солдатів на Луганщині та поранили до 100 - на Запоріжжі
У Новоайдарі Збройні Сили України знищили 15 росіян, а на Запоріжжі - склад боєприпасів та поранили близько 100 окупантів
Про це у ранковому зведенні 14 грудня передає Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, у звʼязку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим указом окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ.
Генштаб підтверджує, що в ніч з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області, знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.
А в Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів.
- Нагадаємо, українські захисники за 13 грудня успішно відбили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.
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