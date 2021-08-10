Окупанти на Донбасі відпрацювали наступ танкових підрозділів з підтримкою артилерії, - розвідка
Російські збройні формування провели командно-штабні навчання своїх окупаційних корпусів на Донбасі - відпрацювали наступ танкових та мотострілецьких підрозділів з підтримкою артилерії
Про це передає Міноборони.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує підтримувати у готовності до застосування з’єднання і частини російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.
"Протягом минулого тижня противник провів командно-штабні навчання першого та другого армійських корпусів. Відпрацьовувалися наступальні дії танкових і мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що водночас, у з’єднаннях і частинах окупантів тривали заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів з проведенням практичних стрільб.
Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з’єднань та частин до проведення зборів із резервістами.
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