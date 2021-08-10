Окупанти на Донбасі відпрацювали наступ танкових підрозділів з підтримкою артилерії, - розвідка

Про це передає Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує підтримувати у готовності до застосування з’єднання і частини російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

"Протягом минулого тижня противник провів командно-штабні навчання першого та другого армійських корпусів. Відпрацьовувалися наступальні дії танкових і мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас, у з’єднаннях і частинах окупантів тривали заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів з проведенням практичних стрільб.

Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з’єднань та частин до проведення зборів із резервістами.

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