Окупанти на Луганщині планують перетворити на катівню колонію, де вербують до підрозділів "Шторм-Z", - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що тих солдатів, кого не вдалося відправити на так звані м’ясні штурми, переводять до виправних закладів на території Росії, де з новачками проводять "виховні роботи".

"Завдання зверху - якомога швидше вивільнити територію колонії. В кого є гроші - купує собі волю, як то було при наборі до вагнерівців", - інформує голова ОВА.

За його словами, місцеві жителі Суходольська вже зараз збентежені погіршенням криміногенної ситуації в населеному пункті і навколо.

Крім того, у Рубіжному значна частина містян з весни 2022 року досі чекає на централізоване водопостачання. Зазначається, що воно є там, де під час штурмів росіян залишилася неушкодженою система.

Водночас зруйновані та серйозно пошкоджені ділянки водогонів, зокрема у віддалених районах міста, окупаційна "влада" не ремонтувала.