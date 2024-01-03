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Окупанти на Луганщині планують перетворити на катівню колонію, де вербують до підрозділів "Шторм-Z", - ОВА

3 січня, 2024 середа
09:22
Війна з Росією окупанти

Російські загарбники вирішили перетворити колонію у тимчасово окупованому Суходольську Луганської області, звідки вербують війська до штрафних підрозділів "Шторм-Z", на катівню

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що тих солдатів, кого не вдалося відправити на так звані м’ясні штурми, переводять до виправних закладів на території Росії, де з новачками проводять "виховні роботи".

"Завдання зверху - якомога швидше вивільнити територію колонії. В кого є гроші - купує собі волю, як то було при наборі до вагнерівців", - інформує голова ОВА.

За його словами, місцеві жителі Суходольська вже зараз збентежені погіршенням криміногенної ситуації в населеному пункті і навколо.

Крім того, у Рубіжному значна частина містян з весни 2022 року досі чекає на централізоване водопостачання. Зазначається, що воно є там, де під час штурмів росіян залишилася неушкодженою система.

Водночас зруйновані та серйозно пошкоджені ділянки водогонів, зокрема у віддалених районах міста, окупаційна "влада" не ремонтувала.

  • Напередодні британська розвідка повідомляла, що військовослужбовці російських підрозділів "Шторм-Z" отримують мінімальну медичну допомогу у разі поранень або взагалі її не отримують. Втім РФ планує повернути солдатів на фронт навіть після ампутацій кінцівок.
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Рубіжне
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