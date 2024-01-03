Окупанти на Луганщині планують перетворити на катівню колонію, де вербують до підрозділів "Шторм-Z", - ОВА
Російські загарбники вирішили перетворити колонію у тимчасово окупованому Суходольську Луганської області, звідки вербують війська до штрафних підрозділів "Шторм-Z", на катівню
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що тих солдатів, кого не вдалося відправити на так звані м’ясні штурми, переводять до виправних закладів на території Росії, де з новачками проводять "виховні роботи".
"Завдання зверху - якомога швидше вивільнити територію колонії. В кого є гроші - купує собі волю, як то було при наборі до вагнерівців", - інформує голова ОВА.
За його словами, місцеві жителі Суходольська вже зараз збентежені погіршенням криміногенної ситуації в населеному пункті і навколо.
Крім того, у Рубіжному значна частина містян з весни 2022 року досі чекає на централізоване водопостачання. Зазначається, що воно є там, де під час штурмів росіян залишилася неушкодженою система.
Водночас зруйновані та серйозно пошкоджені ділянки водогонів, зокрема у віддалених районах міста, окупаційна "влада" не ремонтувала.
- Напередодні британська розвідка повідомляла, що військовослужбовці російських підрозділів "Шторм-Z" отримують мінімальну медичну допомогу у разі поранень або взагалі її не отримують. Втім РФ планує повернути солдатів на фронт навіть після ампутацій кінцівок.
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