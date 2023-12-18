РФ має намір повернути до бою солдатів підрозділів "Шторм-Z" навіть після ампутацій кінцівок, - британська розвідка

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

"Військовослужбовці російських підрозділів "Шторм-Z", швидше за все, повернуться до бою з незагоєними ранами та навіть після ампутацій кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Солдати "Шторм-Z", донецькі ополченці й "вагнерівці" після поранень отримували мінімальне лікування або зовсім не отримували медичної допомоги.

У розвідці Британії припускають, що призовники, якіраніше були засуджені, складають значну частину підрозділів "Шторм-Z", тому вони особливо схильні до поганого поводження. Цілком ймовірно, що однією з причин, чому їм не надають нормальну медичну допомогу, є те, що в’язні часто не мають документів, необхідних для доступу до військових госпіталів.