РФ має намір повернути до бою солдатів підрозділів "Шторм-Z" навіть після ампутацій кінцівок, - британська розвідка
Військовослужбовці російських підрозділів "Шторм-Z" отримують мінімальну медичну допомогу у разі поранень або взагалі її не отримують. Втім РФ планує повернути солдатів на фронт навіть після ампутацій кінцівок
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
"Військовослужбовці російських підрозділів "Шторм-Z", швидше за все, повернуться до бою з незагоєними ранами та навіть після ампутацій кінцівок", - йдеться в повідомленні.
Солдати "Шторм-Z", донецькі ополченці й "вагнерівці" після поранень отримували мінімальне лікування або зовсім не отримували медичної допомоги.
У розвідці Британії припускають, що призовники, якіраніше були засуджені, складають значну частину підрозділів "Шторм-Z", тому вони особливо схильні до поганого поводження. Цілком ймовірно, що однією з причин, чому їм не надають нормальну медичну допомогу, є те, що в’язні часто не мають документів, необхідних для доступу до військових госпіталів.
- У британській розвідці вважають, що суттєвий прорив РФ в напрямку Курахового є малоймовірним.
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