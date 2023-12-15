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Британська розвідка оцінила ймовірність прориву росіян у напрямку Курахового

15 грудня, 2023 п'ятниця
16:59
Війна з Росією

У британській розвідці вважають, що суттєвий прорив РФ в напрямку Курахового є малоймовірним

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на твіттер британської розвідки.

Станом на п'ятницю, 15 грудня, у британській розвідці відзначають поступове просування російської армії в районі Мар’їнки. Але водночас наголошують, що прорив РФ в напрямку Курахового є малоймовірним.

"Попри своє поступове просування, великий оперативно значущий російський прорив у цьому секторі виглядає вкрай малоймовірним", - йдеться у повідомленні.

За інформацією британців, однією з оперативних цілей РФ у районі є контроль над трасами 00510 та Н15 з метою подальшого просування у напрямку Курахового Донецької області.

  • У середу, 13 грудня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки.
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Військові новини
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