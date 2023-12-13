Командувач Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки
У середу, 13 грудня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
Про це Олександр Тарнавський написав у телеграмі.
За словами командувача військ "Таврія", українські захисники стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки, відбито 11 атак.
"В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", - пише бригадний генерал Тарнавський.
Натомість російська пропаганда запустила наратив, що вони захопили Мар'їнку.
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