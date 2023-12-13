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Командувач Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки

13 грудня, 2023 середа
19:15
Війна з Росією на фото Мар'їнка

У середу, 13 грудня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Про це Олександр Тарнавський написав у телеграмі.

За словами командувача військ "Таврія", українські захисники стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки, відбито 11 атак.

"В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", - пише бригадний генерал Тарнавський.

Натомість російська пропаганда запустила наратив, що вони захопили Мар'їнку.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулось 73 бойових зіткнення, українські захисники відбили 37 атак на Авдіївському напрямку.
  • Наші війська наступали на північному сході та на півдні від Бахмута і просунулися на цьому напрямку.
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
фейк
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російські фейки
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