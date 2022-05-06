Окупанти на Луганщині погрожують українцям репресіями за відмову приймати громадянство псевдореспублік

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованому місті Сорокіне (Луганська область) розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій. Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з людьми проводяться "профілактичні бесіди", під час яких українців змушують прийняти громадянство псевдореспублік. У разі відмови, люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи.

Нагадаємо, терористи "ЛНР" заборонили людям в окупації спілкуватися з жителями вільних територій. Згідно з новим указом у жителів тимчасово окупованої Луганщини перевірятимуть гаджети на наявність "неугодних" соціальних мереж та чатів з родичами, що мешкають поза межами так званої ЛНР.

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