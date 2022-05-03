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Вилучення телефонів і затримання на 30 днів: терористи "ЛНР" заборонили людям в окупації спілкуватися з жителями вільних територій

3 травня, 2022 вiвторок
15:53
війна з Росією окупанти

На Луганщині окупаційна влада відбирає у місцевих жителів гаджети, перевіряє вміст соціальних мереж та діалогів з ріднею. Погрожує затриманням на 30 діб

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, на окупованих територіях Луганщини "народна міліція" відбирає мобільні телефони та інші гаджети у місцевих жителів та забороняє спілкуватися з родичами через соцмережі.

Ці злочинні заходи окупаційна влада запровадила в рамках нового "наказу". Згідно з ним у жителів тимчасово окупованої Луганщини перевірятимуть гаджети на наявність "неугодних" соціальних мереж та чатів з родичами, що мешкають поза межами так званої "ЛНР".

Конфісковані телефони, відповідно до наказу, відбиратимуть на 30 днів. Про те, чи особисті речі взагалі повертають, наразі невідомо.

Крім того, окупаційна влада "категорично забороняє" місцевим жителям будь-яке спілкування із населенням, що перебуває на підконтрольних Україні територіях.

Більше того, погрожує затриманням на термін до 30 днів із утриманням в "спеціально відведених установах".





"Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій. Стосується це і спілкування з рідними, які мають точку зору, що відрізняється від думки керівництва так званої "ЛНР" та Росії", - пише Гайдай.

Повідомляється, що місцеві жителі поспіхом почали видаляти соціальні мережі та "чистити" телефонні номери.

Луганська ОДА закликає жителів Луганщини - від Троїцького до Довжанського - не піддаватися на провокацію і продовжувати користуватися перевіреними джерелами інформації.
 

  • Нагадаємо, що на Херсонщині окупаційна влада намагається "легітимізувати" свій контроль над територіями та починає замінювати гривню рублем

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Новини
Луганщина
Інфографіка
Луганська ОДА
Сергій Гайдай
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