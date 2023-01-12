Окупанти на Луганщині вдягають форму ЗСУ: загарбники готують провокації

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що зафіксовано використання окупантами українського "пікселю" на напрямку Кремінної. Штурмові загони військ РФ одягаються у форму Збройних Сил України: "росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ, можливі показові акти насильства серед цивільного населення".

У ЦНС додали: для того, щоб відрізнити військових РФ у формі українських захисників, вони використовують сині, білі або червоні стрічки на ногах.

"Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звертати увагу на такі деталі", - резюмували автори.

Нагадаємо, раніше в ЦНС інформували, що в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС.

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