Окупанти на Луганщині вдягають форму ЗСУ: загарбники готують провокації
За даними Центру національного спротиву, загарбники в Луганській області готують провокації, вони вдягають "піксель" Збройних Сил України
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що зафіксовано використання окупантами українського "пікселю" на напрямку Кремінної. Штурмові загони військ РФ одягаються у форму Збройних Сил України: "росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ, можливі показові акти насильства серед цивільного населення".
У ЦНС додали: для того, щоб відрізнити військових РФ у формі українських захисників, вони використовують сині, білі або червоні стрічки на ногах.
"Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звертати увагу на такі деталі", - резюмували автори.
- Нагадаємо, раніше в ЦНС інформували, що в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС.
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