Окупанти на Запоріжжі вимагають від фермерів здавати їм зерно за копійки, – Центр нацспротиву
На окупованій частині Запорізької області росіяни вимагають від фермерів здавати їм зерно за копійки, а потім перепродають його за ринковою ціною
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Зерно всі фермери в обов’язковому порядку мають продати "державному зерновому оператору", адже лише той має право на подальшу реалізацію зерна за межами області. Тобто фермери здають зерно за фіксованою сумою і потім гауляйтери перепродають його за ринковою через створені прокладки", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що все зерно окупанти зберігають у "державних елеваторах", тобто на захоплених фермерських господарствах.
- У липні 2022 року російські судна з 54 тис. тонн украденого в України зерна зайшли до портів Сирії.
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