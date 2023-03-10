Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Зерно всі фермери в обов’язковому порядку мають продати "державному зерновому оператору", адже лише той має право на подальшу реалізацію зерна за межами області. Тобто фермери здають зерно за фіксованою сумою і потім гауляйтери перепродають його за ринковою через створені прокладки", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що все зерно окупанти зберігають у "державних елеваторах", тобто на захоплених фермерських господарствах.