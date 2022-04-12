Окупанти намагаються створити для жителів Херсонщини картинку, ніби область "кинув Київ", - перший заступник голови облради
Ситуації у тимчасово окупованій Херсонській області складна та напружена. Російські загарбники тиснуть на місцеву владу
Про це написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у facebook.
"Статистика зниклих людей додається щодня. Тиск на місцеву владу колосальний. Лікарні працюють, але згідно з окремими групами медицини у нас просто катастрофа", - написав він.
За його словами окупанти посилено перевіряють мешканців на своїх блок-постах намагаючись виловити тих, кого вважають небезпечними. Соболевський наголосив, що варто носити з собою документи, що посвідчують особу.
"Нашим мешканцям намагаються створити картину "закинутої" території, яку окупанти звільнили, і яку нібито "кинув Київ". Ще раз звертаюся до всіх мешканців Херсонщини: не ведіться! Херсонщина була, є і буде Україною. Проблем багато, але ми з вами добре знаємо, хто їх створив і продовжує створювати. А ми все ще рахуємо дні, коли наша область знову буде вільна від орків, і з кожним днем ця подія стає все ближче!", - додав він.
- Нагадаємо, мешканка Херсону Оксана розповіла, що херсонці виходять на мітинги проти окупації та чекають на Збройні сили України.
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