Окупанти намагаються створити для жителів Херсонщини картинку, ніби область "кинув Київ", - перший заступник голови облради

Про це написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у facebook.



"Статистика зниклих людей додається щодня. Тиск на місцеву владу колосальний. Лікарні працюють, але згідно з окремими групами медицини у нас просто катастрофа", - написав він.



За його словами окупанти посилено перевіряють мешканців на своїх блок-постах намагаючись виловити тих, кого вважають небезпечними. Соболевський наголосив, що варто носити з собою документи, що посвідчують особу.



"Нашим мешканцям намагаються створити картину "закинутої" території, яку окупанти звільнили, і яку нібито "кинув Київ". Ще раз звертаюся до всіх мешканців Херсонщини: не ведіться! Херсонщина була, є і буде Україною. Проблем багато, але ми з вами добре знаємо, хто їх створив і продовжує створювати. А ми все ще рахуємо дні, коли наша область знову буде вільна від орків, і з кожним днем ця подія стає все ближче!", - додав він.



Нагадаємо, мешканка Херсону Оксана розповіла, що херсонці виходять на мітинги проти окупації та чекають на Збройні сили України.