Про це він розповів "Еспресо"

"Херсон та ще декілька населених пунктів біля міста знаходяться без електроенергії. Окупаційна влада вже зробила декілька заяв про те, що вони поновлюють електропостачання для цивільного населення. Проте їхні заяви не відповідають дійсності. У більшості районів Херсона електроенергія ще не зʼявилась", - розповів Соболевський.

Заступник голови Херсонської облради наголосив, що окупанти намагаються створити інформаційний вакуум для херсонців.

"У Херсоні також є велика проблема зі звʼязком. Звʼязок в Херсоні зʼявляється періодично. З хороших новин так це те, що херсонці зараз можуть слухати українське радіо. Також деякі українські телевізійні канали почали зʼявлятись в Херсоні. Це дуже важливо, оскільки люди повинні отримувати правдиву інформацію. Адже головною метою окупантів є створити інформаційний вакуум для херсонців для того, щоб могла працювати їхня пропаганда", - додав він.

6 листопада окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", внаслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла

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