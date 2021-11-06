Окупанти ночами крадуть з Херсонесу червонокнижні дерева. Не рубають, а викопують та вивозять

Про це розповідає Еспресо.TV.



"Варто звернути увагу на те, що їх не пиляють, щоб шуму не було, а риють екскаватором, піднімають краном і відвозять уночі, під брезентом, аби приховати вантаж", - наводить подробиці портал АРК.





Таке у Севастополі, а саме на ериторії Південного передмістя Херсонеса, вже відбувається регулярно.





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