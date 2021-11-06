Окупанти ночами крадуть з Херсонесу червонокнижні дерева. Не рубають, а викопують та вивозять
У Новому Херсонесі (тимчасово окупований Крим, Україна) російські загарбники за темної пори доби організовано викрадають дорослі, гарні кедри та сосни, що занесені до Червоної книги
Про це розповідає Еспресо.TV.
"Варто звернути увагу на те, що їх не пиляють, щоб шуму не було, а риють екскаватором, піднімають краном і відвозять уночі, під брезентом, аби приховати вантаж", - наводить подробиці портал АРК.
Таке у Севастополі, а саме на ериторії Південного передмістя Херсонеса, вже відбувається регулярно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.04
Купівля 26.04Продаж 26.29
-
EUR
Купівля 29.95Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе