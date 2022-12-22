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Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині, є загиблий і поранені

22 грудня, 2022 четвер
13:39
війна з Росією швидка

Російські загарбники 22 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинула цивільна людина

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула 1 людина, ще 2 – поранені", - написав він.

"Пошкоджено багатоквартирні будинки", - додав Тимошенко й зазначив, що на місці працюють екстрені служби.

  • 26 листопада збройні сили РФ завдали авіаудару по житловому багатоповерховому будинку у місті Часів Яр. Унаслідок ворожої атаки було зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверхи, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

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