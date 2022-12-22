Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині, є загиблий і поранені

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула 1 людина, ще 2 – поранені", - написав він.

"Пошкоджено багатоквартирні будинки", - додав Тимошенко й зазначив, що на місці працюють екстрені служби.

26 листопада збройні сили РФ завдали авіаудару по житловому багатоповерховому будинку у місті Часів Яр. Унаслідок ворожої атаки було зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверхи, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

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