Про це повідомив у себе в telegram-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також відомо, що троє людей зазнали поранень.

"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно", - йдеться у повідомленні.

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