Авіаударом росіян по Часовому Яру знищено під'їзд 5-поверхівки: троє людей поранені
У суботу, 26 листопада, росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру, прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад
Про це повідомив у себе в telegram-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Також відомо, що троє людей зазнали поранень.
"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно", - йдеться у повідомленні.
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