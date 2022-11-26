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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Херсоні небезпечно майже у всіх районах міста, також ворог обстрілює населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро, - журналіст Нікітенко
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У Херсоні небезпечно майже у всіх районах міста, також ворог обстрілює населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро, - журналіст Нікітенко

26 листопада, 2022 субота
15:06
війна з Росією херсонщина

Сергій Нікітенко, журналіст із Херсона, зауважив, що через постійні ворожі обстріли Херсона та правобережжя Херсонщини, владі треба серйозніше підходити до евакуації людей

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Починаючи від Нововоронцовки до Білозерки, ворог обстрілює всі селища на території Херсонщини, що розташовані на правому березі річки Дніпро. Мій колега, журналіст Олег Батурин, три дні тому потрапив під обстріл в одному з сіл Дар’ївської громади та розповів, які там кояться жахи: прилітають через річку Дніпро і міни, і снаряди. Наприклад, село Музиківка розташоване на 25-30 км від річки, що б ви уявили, наскільки далеко залітають ворожі снаряди", - розказав журналіст.

Сергій Нікітенко зазначив, що це невеличкі села вздовж правого берега, де немає якихось військових об'єктів чи оборонних споруд, однак, окупанти їх безперервно обстрілюють.

"Також постійно йдуть обстріли Херсона, майже у всіх районах міста небезпечно перебувати, тому що вибухи чути й у центрі, також я чув їх і за містом, у районі селища Комишани. Владі треба ще серйозніше підходити до евакуації людей. Я бачив велику кількість об'яв про запис на евакуацію і багато людей виїжджають. Крім того, працюють волонтери та державні структури щодо евакуації, але багато людей не збирається залишати свої домівки", - сказав Нікітенко.

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Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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