Про це він розповів в етері Еспресо.



"Починаючи від Нововоронцовки до Білозерки, ворог обстрілює всі селища на території Херсонщини, що розташовані на правому березі річки Дніпро. Мій колега, журналіст Олег Батурин, три дні тому потрапив під обстріл в одному з сіл Дар’ївської громади та розповів, які там кояться жахи: прилітають через річку Дніпро і міни, і снаряди. Наприклад, село Музиківка розташоване на 25-30 км від річки, що б ви уявили, наскільки далеко залітають ворожі снаряди", - розказав журналіст.



Сергій Нікітенко зазначив, що це невеличкі села вздовж правого берега, де немає якихось військових об'єктів чи оборонних споруд, однак, окупанти їх безперервно обстрілюють.



"Також постійно йдуть обстріли Херсона, майже у всіх районах міста небезпечно перебувати, тому що вибухи чути й у центрі, також я чув їх і за містом, у районі селища Комишани. Владі треба ще серйозніше підходити до евакуації людей. Я бачив велику кількість об'яв про запис на евакуацію і багато людей виїжджають. Крім того, працюють волонтери та державні структури щодо евакуації, але багато людей не збирається залишати свої домівки", - сказав Нікітенко.

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