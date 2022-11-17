Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині, троє людей дістали поранення
Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню проти міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області
Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, внаслідок обстрілу поранення дістали троє людей.
"Місто зазнало удару з РСЗВ — зафіксовано 6 прильотів і значні пошкодження. Постраждав дитсадок, котельня та щонайменше 9 будинків", - написав Кириленко і закликав мешканців області за можливості евакуюватись.
- У липні окупанти влучили в багатоповерхівку в Часовому Ярі, загинуло 48 людей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.61
-
EUR
Купівля 40.29Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе