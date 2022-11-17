Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілу поранення дістали троє людей.

"Місто зазнало удару з РСЗВ — зафіксовано 6 прильотів і значні пошкодження. Постраждав дитсадок, котельня та щонайменше 9 будинків", - написав Кириленко і закликав мешканців області за можливості евакуюватись.

У липні окупанти влучили в багатоповерхівку в Часовому Ярі, загинуло 48 людей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb