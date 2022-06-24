Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів: 25 вибухів
У ніч на 24 червня росіяни 25 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.
"Чернігівщина: знову обстріли прикордоння вночі. Біля Сеньківки: 5 вибухів (попередньо з міномету), в районі перехрестя доріг Гасичівка - Хрінівка - Гірськ - Сеньківка, на напрямку Нові Юрковичі (РФ) - Гірськ", - наголосив він.
Також росіяни накрили мінометним вогнем Семенівську громаду. У районі Янжулівки пролунало 20 вибухів.
- 23 червня росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області з території Росії
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