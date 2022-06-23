Окупанти обстріляли Чернігівщину та Сумщину з території РФ, - ОК "Північ"

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Сьогодні, 23 червня, ворог вкотре обстріляв Чернігівську та Сумську області з території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що було зафіксовано 4 вибухи поруч із населеним пунктом Грем'яч та близько 20 вибухів поблизу села Бучки на Чернігівщині.

"Близько 17:15 - 17:25 у районі населеного пункту Грем'яч на Чернігівщині зафіксовано чотири вибухи, ймовірно з міномету калібру 80 мм та близько 40 пострілів з АГС. О 17.28 зафіксовано 20 вибухів (приходів), ймовірно міномет 120 мм у напрямку населеного пункту Бучки. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли Сумщину фосфорними снарядами. Інформація про травмованих уточнюється.

"Близько 16.35 23 червня зафіксовано більше 30 виходів з реактивної системи залпового вогню по Юнаківській громаді на Сумщині. По одному із сіл громади здійснений обстріл із використанням фосфорних снарядів. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додають в оперативному командуванні.

Українські захисники зупинили наступ окупантів поблизу Лисичанська та Борівського на Луганщині. Окупанти зазнали втрат і відступили.

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