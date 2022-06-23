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Головна війна з Росією ЗСУ зупинили наступ на Лисичанськ та завдали втрат ворогу, - Генштаб

ЗСУ зупинили наступ на Лисичанськ та завдали втрат ворогу, - Генштаб

23 червня, 2022 четвер
19:10
війна з Росією На фото втрати ворога

Українські захисники зупинили наступ окупантів поблизу Лисичанська та Борівського на Луганщині. Окупанти зазнали втрат і відступили

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

Українські воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.

Росіяни вкотре обстрілювали із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії  населені пункти на Сєверодонецьку напрямку. Росіяни продовжують вести штурмові дії для встановлення повного контролю над Сєверодонецьком. Бойові дії тривають.

Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої. 

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру. Українські захисники відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Сили штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина завершилась для ворога провалом. Росіяни намагалися скувати боєм дії українських підрозділів в районі Клинового. Успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції українських військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього ЗСУ здійснили жорсткий бій та змусили окупантів відійти.

Щоб виявити слабкі місця в українській обороні, окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. ЗСУ успішно їх виявили - з великими втратами ворог відійшов. Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки українські військові також жорстко придушили.

Окупанти обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках. На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Щоб не допустити перекидання українських резервів на інші напрямки, ворог обстрілював позиції з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.

В акваторії Чорного та Азовського морів залишається корабельне угруповання ворога. П’ять носіїв високоточної зброї перебувають у готовності до ракетних ударів по території України.

  • Вранці 23 червня ми повідомляли, що противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка і Рай-Олександрівка, готується до форсування річки Сіверський Донець та намагається оволодіти панівними висотами в районі Берестового для встановлення контролю над трасою Бахмут - Лисичанськ.

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