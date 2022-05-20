Окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ
На Чернігівщині 19-20 травня росіяни з території РФ мінометами обстріляли Грем'яч і Сеньківку
Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, передає Суспільне.
За її словами, уранці 20 травня окупанти відкрили вогонь по Сеньківці з мінометів 120-го калібру. Також 19 травня був, імовірно, мінометний обстріл Грем'яча.
Галина Шеховцова, що такі поодинокі випадки відбувалися протягом доби. Унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув і не постраждав.
- 17 травня росіяни завдали ракетних ударів по селищу Десна, унаслідок чого 8 людей загинуло та 12 отримали поранення.
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