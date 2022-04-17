Окупанти обстріляли чотири багатоповерхівки в Сєвєродонецьку та знищили будинок у Новодружеську, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Вночі під вогнем росіян опинилися нові райони Сєвєродонецька. Там вже і руйнувати майже нічого - більшу частину житлового фонду ворог знищів за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна - поодаль", - зазначив він.





Рятувальники виїхали на об'єкти відразу після припинення обстрілів. Зафіксовані численні загоряння квартир. Інформацію щодо жертв уточнюють.





"Увечері ще один будинок ворог знищив в Новодружеську. Власника пожежні встигли евакуювати", - додав Сергій Гайдай.





За добу 16 квітня на фронті Луганщини й Донеччини ЗСУ відбили 10 російських атак і знищили 15 танків, три артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки окупантів. ППО збила чотири БПЛА "Орлан-10" і дві крилаті ракети.

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