Окупанти обстріляли чотири багатоповерхівки в Сєвєродонецьку та знищили будинок у Новодружеську, - Гайдай
Російські обстріли Луганщини спричинили пожежі в багатоповерхівках Сєвєродонецька та знищили будинок у Новодружеську, інформацію щодо жертв уточнюють
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вночі під вогнем росіян опинилися нові райони Сєвєродонецька. Там вже і руйнувати майже нічого - більшу частину житлового фонду ворог знищів за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна - поодаль", - зазначив він.
Рятувальники виїхали на об'єкти відразу після припинення обстрілів. Зафіксовані численні загоряння квартир. Інформацію щодо жертв уточнюють.
"Увечері ще один будинок ворог знищив в Новодружеську. Власника пожежні встигли евакуювати", - додав Сергій Гайдай.
За добу 16 квітня на фронті Луганщини й Донеччини ЗСУ відбили 10 російських атак і знищили 15 танків, три артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки окупантів. ППО збила чотири БПЛА "Орлан-10" і дві крилаті ракети.
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