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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів", – голова ОВА

22 березня, 2022 вiвторок
09:58
війна з Росією гради

В ніч на 22 березня російські війська обстріляли з "Градів" два населені пункти на межі з Херсонщиною

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Ніч та ранок тривожні.  Обстріли двох населених пунктів на межі з Херсонщиною.  Руйнування є.  Загиблих немає. Ворожі війська на Дніпропетровщину не зайшли. Ситуація в області напружена, але стабільна і контрольована", – йдеться в повідомленні. 

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкула написав, що російські війська обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ і село Мала Костромка Криворізького району. Внаслідок чого зруйновані житлові будинки.

 "Градів" було обстріляно село Мала Костромка та Зеленодольськ. Останній раз о 05:20 ранку. Руйнування житлових будинків. За попередніми даними, жертв немає...В інших напрямках ніч пройшла рівно", – зазначив він. 

  • Нагадаємо, у російських окупаційних військ, що діють на території України, запасів залишилось на три дні.

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Дніпропетровська область
Гради
війна новини
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