Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів", – голова ОВА

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Ніч та ранок тривожні. Обстріли двох населених пунктів на межі з Херсонщиною. Руйнування є. Загиблих немає. Ворожі війська на Дніпропетровщину не зайшли. Ситуація в області напружена, але стабільна і контрольована", – йдеться в повідомленні.



Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкула написав, що російські війська обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ і село Мала Костромка Криворізького району. Внаслідок чого зруйновані житлові будинки.



"Градів" було обстріляно село Мала Костромка та Зеленодольськ. Останній раз о 05:20 ранку. Руйнування житлових будинків. За попередніми даними, жертв немає...В інших напрямках ніч пройшла рівно", – зазначив він.

Нагадаємо, у російських окупаційних військ, що діють на території України, запасів залишилось на три дні.