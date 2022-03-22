Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів", – голова ОВА
В ніч на 22 березня російські війська обстріляли з "Градів" два населені пункти на межі з Херсонщиною
Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч та ранок тривожні. Обстріли двох населених пунктів на межі з Херсонщиною. Руйнування є. Загиблих немає. Ворожі війська на Дніпропетровщину не зайшли. Ситуація в області напружена, але стабільна і контрольована", – йдеться в повідомленні.
Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкула написав, що російські війська обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ і село Мала Костромка Криворізького району. Внаслідок чого зруйновані житлові будинки.
"Градів" було обстріляно село Мала Костромка та Зеленодольськ. Останній раз о 05:20 ранку. Руйнування житлових будинків. За попередніми даними, жертв немає...В інших напрямках ніч пройшла рівно", – зазначив він.
- Нагадаємо, у російських окупаційних військ, що діють на території України, запасів залишилось на три дні.
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