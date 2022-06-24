Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району - з "ураганів". Поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській", - наголосив він.

Унаслідок обстрілу люди не постраждали, проте є руйнування.

22 червня на Дніпропетровщині загасили пожежу на обстріляній нафтобазі, яка тривала 108 годин. Від вогню 3 людей загинуло, ще 14 постраждало.

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