Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "ураганів": є руйнування
На Дніпропетровщині в ніч на 24 червня росіяни обстріляли з "ураганів" дві громади, спричинивши руйнування
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району - з "ураганів". Поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській", - наголосив він.
Унаслідок обстрілу люди не постраждали, проте є руйнування.
- 22 червня на Дніпропетровщині загасили пожежу на обстріляній нафтобазі, яка тривала 108 годин. Від вогню 3 людей загинуло, ще 14 постраждало.
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