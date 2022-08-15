Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та лінію електропередачі

Про це у фейсбук повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.



"На нашому напрямку у Криворізькому районі орки обстріляли Широківську громаду. Без втрат. І декілька разів Зеленодольську громаду. Останній раз о 19:10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади", - написав він.

У результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінію електропередачі та сільхозпостройки. Потерпілих серед мирного населення не має. Проте проводиться перевірка.



"Нікопольський район - три обстріли за ніч та ще три - декілька годин тому", - зауважив Вілкул.

Вночі на 14 серпня по місту Нікополь - 20 прильотів зі ствольної артилерії. Пошкоджено 17 багатоповерхових та приватних будинків, школу, магазини, газопроводи та електромережі. Без втрат.

О 19:14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу Іллінки Марганецької міської ТГ. О 19:42 - ще три постріли поблизу села Придніпровське Червоногригорівської селищної ТГ. Попередньо - без втрат.

"По мирних кварталах міста Марганець - 30 прильотів із "градів" вночі. Поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та електромережі. Біля шостої вечора - ще один обстріл з "градів", 20 реактивних снарядів. Минулося без постраждалих, руйнування з’ясовуються", - розповів він.

Також о 17:27 стався обстріл з РСЗВ "Град" - близько 20 пострілів - також по території території Іллінки Нікопольського району. Сталося займання сухої трави на відкритій території прибережної зони поза межами населеного пункту. Працювали рятувальники.

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