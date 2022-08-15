Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та лінію електропередачі
Російські війська ввечері 14 серпня обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Внаслідок дій росіян сталося загоряння сухостою, пошкоджено будинки місцевих і лінію електропередачі
Про це у фейсбук повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"На нашому напрямку у Криворізькому районі орки обстріляли Широківську громаду. Без втрат. І декілька разів Зеленодольську громаду. Останній раз о 19:10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади", - написав він.
У результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінію електропередачі та сільхозпостройки. Потерпілих серед мирного населення не має. Проте проводиться перевірка.
"Нікопольський район - три обстріли за ніч та ще три - декілька годин тому", - зауважив Вілкул.
Вночі на 14 серпня по місту Нікополь - 20 прильотів зі ствольної артилерії. Пошкоджено 17 багатоповерхових та приватних будинків, школу, магазини, газопроводи та електромережі. Без втрат.
О 19:14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу Іллінки Марганецької міської ТГ. О 19:42 - ще три постріли поблизу села Придніпровське Червоногригорівської селищної ТГ. Попередньо - без втрат.
"По мирних кварталах міста Марганець - 30 прильотів із "градів" вночі. Поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та електромережі. Біля шостої вечора - ще один обстріл з "градів", 20 реактивних снарядів. Минулося без постраждалих, руйнування з’ясовуються", - розповів він.
Також о 17:27 стався обстріл з РСЗВ "Град" - близько 20 пострілів - також по території території Іллінки Нікопольського району. Сталося займання сухої трави на відкритій території прибережної зони поза межами населеного пункту. Працювали рятувальники.
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