Окупанти обстріляли Луганщину: є загиблі, зруйновано 18 будинків

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"2 загиблих, 2 постраждалих, 18 зруйнованих будинків. Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Іванівки пошкоджено 20 об’єктів", - написав він.

Серед пошкодженого 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Від рук окупантів загинуло 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 осіб.

Без централізованого водопостачання залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ.

Без газопостачання перебувають 32 населених пункти (близько 73 500 абонентів), з них 28 повністю та 5 частково.

У свою чергу знеструмлені 767 трансформаторних підстанцій – 12 населених пунктів частково та 22 повністю. Світло відсутнє у 124 914 споживачів області.

"Також 31 березня відбито спроби обходу противником позицій наших військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське", - додав Гайдай.





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