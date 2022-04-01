Окупанти обстріляли Луганщину: є загиблі, зруйновано 18 будинків
Російські військові обстріляли Луганську область: у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній та Іванівці пошкоджено 20 об'єктів
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"2 загиблих, 2 постраждалих, 18 зруйнованих будинків. Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Іванівки пошкоджено 20 об’єктів", - написав він.
Серед пошкодженого 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.
Від рук окупантів загинуло 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 осіб.
Без централізованого водопостачання залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ.
Без газопостачання перебувають 32 населених пункти (близько 73 500 абонентів), з них 28 повністю та 5 частково.
У свою чергу знеструмлені 767 трансформаторних підстанцій – 12 населених пунктів частково та 22 повністю. Світло відсутнє у 124 914 споживачів області.
"Також 31 березня відбито спроби обходу противником позицій наших військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське", - додав Гайдай.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе