Окупанти обстріляли Миколаївщину: за добу зазнали поранень 32 людини
Окупанти 28-29 травня обстріляли Миколаївщину й житловий квартал Миколаєва, унаслідок чого 32 цивільних тримали поранення
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Зранку під обстріл знову потрапив один із житлових районів міста Миколаєва. Деталі по постраждалих та пошкодженнях уточнюються. Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 32 громадянина", - зазначила вона.
Серед постраждалих дітей немає. Поранених ушпиталили й надають їм допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 258 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 58 людям було надано амбулаторну допомогу", - наголосила Ганна Замазєєва.
- 25 травня окупанти обстріляли Миколаївщину, вбивши людину, поранивши 14 і пошкодивши будинки та соціальні об'єкти.
- 28 травня внаслідок обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинула одна людина, щонайменше шість людей отримали поранення.
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