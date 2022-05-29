Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Зранку під обстріл знову потрапив один із житлових районів міста Миколаєва. Деталі по постраждалих та пошкодженнях уточнюються. Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 32 громадянина", - зазначила вона.

Серед постраждалих дітей немає. Поранених ушпиталили й надають їм допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 258 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 58 людям було надано амбулаторну допомогу", - наголосила Ганна Замазєєва.

25 травня окупанти обстріляли Миколаївщину, вбивши людину, поранивши 14 і пошкодивши будинки та соціальні об'єкти.

28 травня внаслідок обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинула одна людина, щонайменше шість людей отримали поранення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb