Окупанти обстріляли Об'єднані сили з протитанкової зброї, українські військові відповіли
У понеділок, 1 листопада, станом на 17:00 російські війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Неподалік Новолуганськго загарбники чотири рази стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
На вогневу активність окупантів українські військові відповіли вогнем.
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