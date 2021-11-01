Окупанти обстріляли Об'єднані сили з протитанкової зброї, українські військові відповіли

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Неподалік Новолуганськго загарбники чотири рази стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.



На вогневу активність окупантів українські військові відповіли вогнем.

