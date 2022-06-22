Окупанти обстріляли околиці Слов'янська: поранено людину
На Донеччині 21-22 червня росіяни обстріляли мікрорайон Північний у Слов'янську, внаслідок чого одна людина дістала поранення
Про це повідомила Слов'янська ВЦА в телеграмі.
"Учорашній вечір і сьогоднішня ніч виявилися тривожними для нашої громади. Місто зазнало обстрілу, його околиці, мікрорайон Північний. Є поранені, жертв удалося уникнути", - наголосив її очільник Вадим Лях.
Він нагадав, що містян продовжують евакуйовувати до безпечніших населених пунктів України.
"Робимо це вчасно та безпечно. Тримаємося, ми разом", - додав Вадим Лях.
- 17 червня росіяни продовжили наступ на Слов'янськ, тривали бої.
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