Окупанти обстріляли парковку ТЦ Подільського району Києва: є загиблий і постраждалі

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.



За його інформацією, обстрілу зазнала автомобільна парковка торгового центру в районі Подолу міста Києва.



За попередньою інформацією, загинула одна людина. Ще двох госпіталізовано з пораненнями.

Деталі події уточнюються.

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