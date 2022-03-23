Окупанти обстріляли парковку ТЦ Подільського району Києва: є загиблий і постраждалі
Російські окупанти здійснили обстріл автомобільної парковки ТЦ в Подільському районі Києва. Одна людина загинула
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.
За його інформацією, обстрілу зазнала автомобільна парковка торгового центру в районі Подолу міста Києва.
За попередньою інформацією, загинула одна людина. Ще двох госпіталізовано з пораненнями.
Деталі події уточнюються.
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