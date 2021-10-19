Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки та Зайцевого
З початку доби, 19 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню на Донбасі
Про це передає пресслужба Міноборони.
Біля Авдіївки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
У бік Зайцевого окупанти застосували ручні станкові гарнатомети та стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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