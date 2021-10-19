Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки та Зайцевого

Про це передає пресслужба Міноборони.

Біля Авдіївки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Зайцевого окупанти застосували ручні станкові гарнатомети та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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