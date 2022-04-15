Окупанти обстріляли позиції прикордонників на Чернігівщині

Про це повідомив голова Корюківської РВА Іван Ващенко у Facebook, обстріл також підтвердили "Суспільному" у Чернігівському прикордонному загоні.



"Ніч пройшла спокійно, а от ранок міг би бути й кращим. За повідомленнями, відбувається обстріл прикордонників у Сновській територіальній громаді", – сказав Ващенко у відеозверненні.



Він закликав мешканців триматися ближче до укриттів, хоча, за попередніми даними, небезпеки поки що немає.



"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни “беспокоющий”. Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч”, – сказав Іван Ващенко.

Нагадаємо, на Одещині ЗСУ знищили російський безпілотник.

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Інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, за її словами, попередньо, по території біля населеного пункту Сеньківка був мінометний обстріл в два етапи з території РФ. Обійшлося без постраждалих в рядах прикордонників.