Окупанти обстріляли позиції прикордонників на Чернігівщині
Вранці 15 квітня російські війська обстріляли позиції прикордонників на Чернігівщині
Про це повідомив голова Корюківської РВА Іван Ващенко у Facebook, обстріл також підтвердили "Суспільному" у Чернігівському прикордонному загоні.
"Ніч пройшла спокійно, а от ранок міг би бути й кращим. За повідомленнями, відбувається обстріл прикордонників у Сновській територіальній громаді", – сказав Ващенко у відеозверненні.
Він закликав мешканців триматися ближче до укриттів, хоча, за попередніми даними, небезпеки поки що немає.
"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни “беспокоющий”. Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч”, – сказав Іван Ващенко.
Інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, за її словами, попередньо, по території біля населеного пункту Сеньківка був мінометний обстріл в два етапи з території РФ. Обійшлося без постраждалих в рядах прикордонників.
- Нагадаємо, на Одещині ЗСУ знищили російський безпілотник.
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