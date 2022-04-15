На Одещині ЗСУ знищили російський безпілотник, - речник ОВА

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.



Він зауважив, що вночі була повітряна тривога, та нагадав, що під час війни немає навчальних сирен, тому необхідно виконати весь необхідний у таких випадках алгоритм дій.



"І ще хочу поздоровити воїнів 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового походу. Вони збили чергову птаху - "Орлан-10" - безпілотника РФ", - наголосив Сергій Братчук.



Речник Одеської ОВА закликав громадян бути пильними, адже не виключають роботу диверсійних груп. Сергій Братчук попросив повідомляти подібну інормацію.



Він зазначив, що окупанти будуть активізовувати повітряну розвідку, тому що високий ризик ракетних ударів залишається.



"Але ми переможемо", - запевнив Сергій Братчук.



8 квітня на Луганщині українські військові знешкодили російський безпілотник "Орлан-10".

10 квітня на Харківщині українські військові вперше застосували британський ПЗРК "Старстрік" і знищили з нього російський безпілотник "Орлан-10".

14 квітня українські морпіхи збили російський БПЛА "Орлан-10" і поранили двох окупантів.

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