Українські морпіхи збили російський БПЛА "Орлан-10" і поранили двох окупантів

Про це повідомило командування морської піхоти.



"Українські морські піхотинці сьогодні боронять Україну від російської фашистської навали на багатьох напрямках нашої держави. Нещодавно, підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг приземлити російський БПЛА "Орлан-10", якому "аналоговнет"", - зазначили у відомстві.





Під час бойового чергування українські військові помітили БПЛА, який летів досить низько для такого типу безпілотників, але в досяжності для стрілецької зброї. Морпіхи припускають, що в БПЛА закінчувалося паливо чи були інші проблеми.





"Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів. Одразу до місця висунулася група, яка виявила потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник. Наші морпіхи не розгубилися, обійшли з флангів та дали бій. Як тільки ці вояки почули перші постріли, не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР, вони накивали п'ятами, аж гай шумів. В результаті двох свинособак поранено, одного з них важко. На жаль, їм вдалося втекти - поки що, але свою пташку вони все ж таки не забрали", - наголосило командування морської піхоти й зауважило, що в безпілотника замість паливного бака - звичайна пляшка.



Нагадаємо, 8 квітня на Луганщині українські військові знешкодили російський безпілотник "Орлан-10".

10 квітня на Харківщині українські військові вперше застосували британський ПЗРК "Старстрік" і знищили з нього російський безпілотник "Орлан-10".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb