Українські морпіхи збили російський БПЛА "Орлан-10" і поранили двох окупантів
Під час бойового чергування українські морські піхотинці збили російський безпілотник "Орлан-10" і поранили двох окупантів, одно з яких важко
Про це повідомило командування морської піхоти.
"Українські морські піхотинці сьогодні боронять Україну від російської фашистської навали на багатьох напрямках нашої держави. Нещодавно, підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг приземлити російський БПЛА "Орлан-10", якому "аналоговнет"", - зазначили у відомстві.
Під час бойового чергування українські військові помітили БПЛА, який летів досить низько для такого типу безпілотників, але в досяжності для стрілецької зброї. Морпіхи припускають, що в БПЛА закінчувалося паливо чи були інші проблеми.
"Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів. Одразу до місця висунулася група, яка виявила потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник. Наші морпіхи не розгубилися, обійшли з флангів та дали бій. Як тільки ці вояки почули перші постріли, не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР, вони накивали п'ятами, аж гай шумів. В результаті двох свинособак поранено, одного з них важко. На жаль, їм вдалося втекти - поки що, але свою пташку вони все ж таки не забрали", - наголосило командування морської піхоти й зауважило, що в безпілотника замість паливного бака - звичайна пляшка.
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