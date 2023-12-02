Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: постраждала родина з 4-річною дитиною
У суботу, 2 грудня, російська армія атакувала Семенівську громаду Чернігівської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала родина з 4-річною дитиною
Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранені мирні мешканці в Семенівській громаді. Постраждала родина з 4-річною дитиною", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу в місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція.
"Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку в прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь у той час, як вийшла з будинку на вулицю", - сказав Чаус.
- Російська окупаційна армія в суботу, 25 листопада, вдарила з мінометів по Семенівській громаді Чернігівської області, внаслідок чого постраждала жінка.
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