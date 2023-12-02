Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: постраждала родина з 4-річною дитиною

Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранені мирні мешканці в Семенівській громаді. Постраждала родина з 4-річною дитиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу в місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція.

"Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку в прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь у той час, як вийшла з будинку на вулицю", - сказав Чаус.