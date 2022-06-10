Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів: пошкоджено будівлю
Близько 9:00 10 червня на Чернігівщині росіяни двічі обстріляли з мінометів село Грем'яч, пошкодивши нежитлову будівлю
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.
"Ворог обстріляв село Грем’яч. Біля 9 ранку зафіксовано 2 вибухи, ймовірно з міномета 120 мм, із боку Случевська (РФ)", - зауважив він.
Серед місцевих жителів ніхто не постраждав, але було пошкоджено нежитлову будівлю.
- 10 червня на Сумщині росіяни 7 разів обстріляли з міномета Середино-Будську громаду.
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