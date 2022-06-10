English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів: пошкоджено будівлю

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів: пошкоджено будівлю

10 червня, 2022 п'ятниця
12:16
війна з Росією міномет

Близько 9:00 10 червня на Чернігівщині росіяни двічі обстріляли з мінометів село Грем'яч, пошкодивши нежитлову будівлю

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.

"Ворог обстріляв село Грем’яч. Біля 9 ранку зафіксовано 2 вибухи, ймовірно з міномета 120 мм, із боку Случевська (РФ)", - зауважив він.

Серед місцевих жителів ніхто не постраждав, але було пошкоджено нежитлову будівлю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Чернігівщина
росіяни
обстріли
міномет
Військові новини
вибухи
будівля
Читайте також:
10 червня, 2022 п'ятниця
Президент Нікарагуа дозволив ввести війська РФ у свою країну
Олексій Ковальов
8 червня, 2022 середа
"Россия здесь всерьез и навсегда!" - на facebook-сторінці нардепа, обраного від "Слуги народу", з'явився пост на підтримку окупантів
Ердоган Путін
9 червня, 2022 четвер
Два диктатори легко домовляться: Путін віддає Ердогану Сирію, а президент Туреччини забезпечує інтереси кремля, - громадський діяч Невзлін
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.07
    Купівля 34.07
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.9
    Продаж 37.19
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
10 червня
13:17
Ексклюзив
карта Краматорськ, Слов'янськ, Соледар, Барвінкове
Ворог накопичує силу на Слов'янському напрямку та готується до потужного наступу, - командир батальйону "Карпатська Січ" Куцин
13:13
санкції проти Росії
Японія забороняє експорт до Росії будівельної техніки, а та у відповідь – рибалити на Курилах
13:11
соняшникова олія
У Маріуполі через "експеримент" рашистів із електрифікації загорівся олійний завод, знищено тисячі тонн насіння, - радник мера
13:06
США забезпечать стійкість України прямою бюджетною підтримкою у $7,5 млрд, - посол Брінк
12:53
Будівництво Північного потоку
У Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1"
12:45
Баштанка
На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів було поранено 15 людей за добу
12:29
окупанти
Рашисти їдять собак, бо командири продають пайки солдатів - СБУ перехопила розмову
12:19
Ентоні Блінкен
Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої ДНР щодо страти трьох іноземців
12:12
Олексій Мустафін
Метою деолігархізації була боротьба за контроль над ЗМІ, - медіаменеджер Мустафін
12:08
Ексклюзив
Берестове - найбільш гаряча точка на межі Донеччини та Луганщини, - голова ВА Сєвєродонецького району Власенко
12:01
ДНР
На Херсонщині псевдораднику голови "ДНР" повідомили про підозру через викрадення та побиття журналіста
11:52
ворожий дрон
У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російський безпілотник
11:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Так, Путін відбирає землі
11:28
Харківщина
Росіяни обстріляли Харківщину: двоє людей загинуло, 15 отримали поранення
11:25
російська САУ окупанти
Росіяни мають у 10-15 разів більше артилерії, ніж ми, - заступник голови української розвідки
11:03
Канада
Канада має намір конфіскувати у Росії $328 млн
11:02
ЦНАП
До застосунку "Київ Цифровий" повернули можливість записатися до ЦНАПів
10:46
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза наступу ворога на Слов'янськ і Бахмут є значною, - Згурець
10:44
Борислав Береза
"Єрмак доручив вирішити "проблему": екснардеп Береза заявив, що СБУ збирає інформацію про його переміщення
10:42
СБУ
Шкодив суверенітету України та мав зв'язки з російською ФСБ: політтехнолог Медведчука отримав підозру в держзраді
10:39
Сергій Марченко
Україна має укласти нову програму кредиту з МВФ, - міністр фінансів Марченко
10:16
евакуція евакуювали
Із Лисичанська за добу евакуювали 16 людей, троє з них - діти
10:13
Маріуполь
Окупованому Маріуполю загрожує великий спалах холери, - британська розвідка
09:52
Сім прильотів: загарбники обстріляли з міномета прикордонну громаду на Сумщині
09:33
вбивство діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 491 дитина отримала поранення
09:25
Крістін Ламбрехт
Резніков обговорив із міністеркою оборони Німеччини майбутній безпековий пакет допомоги Україні
09:12
втрати рф
Близько 31,9 тис. окупантів, 1409 танків і 712 систем артилерії: які втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
08:54
Італія
Італійські телеканали стали новою платформою роспропаганди, - речник міністра-координатора спецслужб Польщі
08:51
Окупанти обстріляли Луганщину: пошкоджено 38 будинків і Льодовий палац
08:49
Українське військо знищило базу вагнерівців на окупованій Луганщині
Українське військо знищило базу вагнерівців на окупованій Луганщині
08:25
Київ
На Київщині укріпили оборонні лінії та посилили склад військових
08:22
Японія
Японія забороняє експорт до Росії вантажівок і спецтехніки
08:20
Росіяни обстріляли три громади на Дніпропетровщині: поранено жінку
08:00
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
"Мруть як мухи": росіяни вивезли бурятів із Сєверодонецька, - Гайдай
07:39
окупант орк
На Харківщині підрозділ росіян у повному складі відмовився від участі у бойових діях
07:17
окупанти
Окупанти ведуть наступ у напрямку Воздвиженка - Роти та намагаються встановити повний контроль над Сєверодонецьком, - Генштаб ЗСУ
07:07
МВС
З 1 червня до МВС надійшло понад 2,6 тис. звернень від родичів полонених, загиблих і зниклих безвісти військових
06:28
Херсон
У Херсоні окупанти змусили перейти на російську програму дві школи із 60, - постпред України у Відні
06:25
окупанти рф
Росіяни досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, проте їм буде важко взяти місто через проблеми з форсуванням Сіверського Дінця, - ISW
06:00
ВООЗ
ВООЗ заявила, що через одну з країн не може дослідити походження коронавірусу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV