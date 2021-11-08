Окупанти обстріляли селище Болотене: зруйновано житловий будинок
Окупанти 7 листопада вдруге обстріляли селище Болотене у Луганській області, зруйнувано житловий будинок і господарську споруду, пошкоджено лінію електропередач
Про це повідомляє пресслужба ООС.
"7 листопада з 16:15 до 17:25 збройні формування Російської Федерації вдруге обстріляли населений пункт, який знаходиться неподалік лінії розмежування в районі проведення Операції об’єднаних сил. Цього разу під обстріл потрапило селище Болотене, Станично-Луганського району, Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Обстріл здійснили з мінометів калібру 120 мм.
У результаті по вулиці Уляни Громової зруйнували житловий будинок №9, господарську будівлю в приватному подвір’ї та пошкодили лінію електропередач.
Загиблих та постраждалих немає.
- Як повідомлялося раніше, 7 листопада окупанти обстріляли населений пункт Світличне із забороненої Мінськими угодами артилерією калібру 122 мм. Обстріли пошкодили будівлю й техніку водоканалу, зруйнували приміщення та знищили устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії у Світличному.
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