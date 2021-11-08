Окупанти обстріляли селище Болотене: зруйновано житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"7 листопада з 16:15 до 17:25 збройні формування Російської Федерації вдруге обстріляли населений пункт, який знаходиться неподалік лінії розмежування в районі проведення Операції об’єднаних сил. Цього разу під обстріл потрапило селище Болотене, Станично-Луганського району, Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Обстріл здійснили з мінометів калібру 120 мм.

У результаті по вулиці Уляни Громової зруйнували житловий будинок №9, господарську будівлю в приватному подвір’ї та пошкодили лінію електропередач.

Загиблих та постраждалих немає.