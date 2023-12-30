Окупанти обстріляли село на Чернігівщині: є загиблий, пошкоджено понад 30 будинків
Вдень 30 грудня росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині, в результаті чого загинув чоловік та пошкоджено понад 30 будинків
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Близько 15:00 години росіяни обстріляли Семенівку у Новгород-Сіверському районі. Пошкоджено понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура", - написав він.
Також за його словами, загинув 32-річний місцевий мешканець.
"Сьогодні ворожа армія завдала близько 20 ударів по центру Семенівки Новгород-Сіверського району з реактивних систем залпового вогню "Град"", - заявили у Нацполіції.
Фото: https://t.me/UA_National_Police
Фото: https://t.me/chernigivskaODA
Фото: https://t.me/chernigivskaODA
- Російські окупанти в суботу, 30 грудня, обстріляли Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік.
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