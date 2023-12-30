Окупанти обстріляли село на Чернігівщині: є загиблий, пошкоджено понад 30 будинків

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Близько 15:00 години росіяни обстріляли Семенівку у Новгород-Сіверському районі. Пошкоджено понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура", - написав він.

Також за його словами, загинув 32-річний місцевий мешканець.

"Сьогодні ворожа армія завдала близько 20 ударів по центру Семенівки Новгород-Сіверського району з реактивних систем залпового вогню "Град"", - заявили у Нацполіції.

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Фото: https://t.me/chernigivskaODA