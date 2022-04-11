Окупанти обстріляли ще одну залізничну станцію на сході України: пошкоджено 5 локомотивів і колії

Про це повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.



За попередньою інформацією, вночі 11 квітня окупанти обстріляли ще одну залізничну станцію, яка розташована у східних регіонах України.



Наразі відомо, що серед цивільного населення та працівників залізниці постраждалих немає. Проте обстрілами було пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа.



За словами Камишіна, росіяни цілеспрямовано нищать українську залізничну інфраструктуру.



Укрзалізниця попри це продовжує працювати за графіком.



8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини. Станом на 9 квітня 52 людей загинуло, десятки поранених. Станом на 10 квітня міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що за ніч померло ще 5 людей - кількість кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу сягнула 57 осіб, 80 важких пацієнтів відправили у Дніпро.