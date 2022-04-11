Окупанти обстріляли ще одну залізничну станцію на сході України: пошкоджено 5 локомотивів і колії
Російські окупанти завдали прицільного авіаудару по ще одній залізничній станції на сході України
Про це повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
За попередньою інформацією, вночі 11 квітня окупанти обстріляли ще одну залізничну станцію, яка розташована у східних регіонах України.
Наразі відомо, що серед цивільного населення та працівників залізниці постраждалих немає. Проте обстрілами було пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа.
За словами Камишіна, росіяни цілеспрямовано нищать українську залізничну інфраструктуру.
Укрзалізниця попри це продовжує працювати за графіком.
- 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини. Станом на 9 квітня 52 людей загинуло, десятки поранених. Станом на 10 квітня міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що за ніч померло ще 5 людей - кількість кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу сягнула 57 осіб, 80 важких пацієнтів відправили у Дніпро.
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